Грозит до пяти лет: сбившего в мае на переходе девушку водителя осудят в Хабаровске

В Хабаровске осудят мужчину, на скорости влетевшего в девушку на переходе Фото: Елена БЯНКИНА

В краевой столице закончили расследовать уголовное дело против 33-летнего виновника страшной аварии, произошедшей 21 мая на перекрестке Павла Морозова и Радищева. Напомним, тогда погибла молодая девушка.

Следствие установило, что водитель Toyota Prius летел по городу со скоростью больше 60 километров в час, что делать в населенном пункте запрещено. Он хотел проехать перекресток на желтый сигнал светофора и столкнулся с Toyota Town Ace Noah, ехавшим навстречу. Виновник пересек стоп-линию на зеленый мигающий.

- Второй водитель двигался по полосе движения, предназначенной для поворота налево, и совершал маневр поворота налево на улицу Радищева на желтый сигнал светофора, освобождая перекресток после включения запрещающего сигнала светофора, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

После автомобиль нарушителя выехал за пределы проезжей части и налетел на девушку, которая шла по пешеходному переходу. Она получила серьезные травмы. По пути в больницу 24-летняя хабаровчанка скончалась на руках у врачей скорой помощи.

Водителю предъявили обвинение за нарушение правил дорожного движения. Ему грозит до пяти лет колонии.

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