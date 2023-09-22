Больше 30 тонн кеты впервые после пандемии отправили в Китай из Хабаровска Фото: Управление Россельхознадзора

Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю из Бикина проверили больше 30 тонн кеты, которую отправили на экспорт в Китай через пункт пропуска «Покровка». Рыбу отправили двумя партиями. Каждая из них прошла ветеринарный контроль. Это первые две партии красной рыбы, который отправили в Китайскую народную Республику после пандемии коронавирусной инфекции.

- В ходе проведенного контроля нарушений ветеринарных правил не выявлено. Подконтрольная продукция - кета неразделанная охлажденная общим весом 33108 килограммов направлена в адрес грузополучателя в Китайскую Народную Республику, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Напомним, в июле в Японию из Хабаровского края отправили 553 тонны замороженной тихоокеанской сельди. Ее выловили в Охотском море с мая по июнь текущего года.

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