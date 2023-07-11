553 тонны сельди отправлено в Японию из Хабаровского края Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Краевое управление Россельхознадзора провело ветконтроль партии мороженой тихоокеанской сельди весом 553 тонны. Ее выловили в Охотском районе с мая по июнь 2023 года. Партия рыбы предназначена для экспорта в Японию. Ее доставят на судне «Бузанский».

- Продукция прошла необходимые процедуры, подтверждено ее соответствие требованиям стран-импортеров по показателям безопасности, в том числе по результатам лабораторных исследований, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

Всего с начала 2023 года на экспорт отправлено больше 6,2 тысячи тонн рыбной продукции. Основными странами-импортерами по-прежнему остаются Япония, Китай и Корея.

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