Грузовик насмерть сбил женщину в Вяземском районе. Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

23 сентября в 19:50 в Вяземском районе Хабаровского края произошло ДТП. Грузовик ехал по трассе А-370 «Уссури» из Хабаровска в сторону Владивостока.

- По предварительным данным, водитель грузовика наехал на пешехода, переходящего дорогу в неустановленном для этого месте, - сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Переходящим дорогу пешеходом оказалась женщина 1964 года рождения. Она умерла на месте происшествия. По факту аварии полицейские проводят проверку.

Напомним, утром 24 сентября в Хабаровске столкнулись две иномарки. Все произошло на Уссурийском бульваре. В ДТП пострадали водитель одного авто и пассажир второго.

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