В микрорайоне имени Горького начинают преображение старого тополиного парка

Территория Курочкиного парка в микрорайоне имени Горького дождалась перемен. Городские власти вместе с инвестором приступили к благоустройству парка, где почти вековые тополя превратились в реальную угрозу для отдыхающих.

Как пояснили в мэрии, деревья высаживали здесь около ста лет назад. Сейчас 70–80% из них усыхают и являются аварийными. Чтобы обезопасить жителей, которые, несмотря на отсутствие инфраструктуры, часто гуляют в этом месте, первоочередной задачей стала санитарная вырубка старых стволов.

При этом застройки здесь не будет. Администрация города приняла решение присвоить Курочкиному парку статус особо охраняемой зоны. Парк будет развиваться исключительно как общественное пространство для отдыха, досуга и спорта.

Пожелания от горожан уже поступили лично мэру. Ветераны и пенсионеры просят оборудовать шахматный клуб, пешеходные дорожки и прогулочные зоны, а также установить туалеты и урны. Молодёжь и люди старшего поколения также мечтают о танцплощадке с «возрастной» музыкой и об уличном кинотеатре под открытым небом.

Работы уже начались. Сейчас на территории обустраивают пешеходные дорожки и устанавливают скамейки. Общая площадь преображаемой зоны – 7 гектаров.

Как рассказал заместитель председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Алексей Новиков, после расчистки территории здесь высадят ясень, клён и другие породы — деревьев будет не меньше, чем до вырубки. В перспективе в парке появятся прогулочная зона, фудкорты, спортивные площадки и досуговый центр.