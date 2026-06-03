Хабаровские спасатели помогли пострадавшим в ДТП женщине и ребёнку

Фото: Ольга Григорьева

В районе села Ракитное Хабаровского района на пересечении второстепенной и главной дорог столкнулись легковой автомобиль и гружёный грузовик. Есть пострадавшие, среди них дети. Сообщение об этом поступило от ЕДДС оперативному дежурному поисково спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Незамедлительно к месту ДТП направили дежурную смену ПСО села Ракитное в составе 6 человек, включая 2 докторов. Также на место прибыли сотрудники пожарной части села Некрасовка.

Автомобиль после аварии лежал на боку на обочине. Очевидцы успели эвакуировать с заднего сиденья малолетних детей — у них не выявили видимых повреждений. В машине остались водитель и пассажирка, которой срочно требовалась помощь. Врач отряда оказал ей первую помощь, зафиксировав шею «воротником», после чего пострадавшую аккуратно эвакуировали через багажную дверь и передали скорой.

В результате 23 летнюю женщину и ребёнка 2025 года рождения госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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