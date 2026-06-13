Хабаровчанин оштрафован на 450 тыс. рублей за незаконный доступ к чужим данным

Фото: Ольга Григорьева

Житель Хабаровска приговорен к штрафу в 450 тыс. рублей за то, что взламывал чужие данные и оформлял на людей микрозаймы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Центральный районный суд признал 21-летнего молодого человека виновным по 29 эпизодам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности»).

Суд установил, что с июня по сентябрь 2023 года злоумышленник незаконно получал доступ к личным данным 29 человек. С помощью этой информации он оформлял и получал микрозаймы в разных кредитных организациях. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

В ходе следствия хабаровчанин полностью признал вину и добровольно возместил весь ущерб потерпевшим. С учетом позиции прокуратуры Центрального района суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.