В Николаевском районе мужчина украл велосипед ради запчастей для своего

Фото: Ольга Григорьева

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против жителя Николаевского района, который похитил велосипед стоимостью 26 тыс. рублей. Как выяснилось, двухколесное транспортное средство понадобилось ему для запчастей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В полицию обратилась 27-летняя хозяйка байка. Женщина пояснила, что ночью во дворе дома на улице Сибирской неизвестный украл ее велосипед.

Полицейские установили, что владелица припарковала байк в подъезде, закрепив его противоугонным средством, но ненадежно. Подозреваемый заметил велосипед на лестничной клетке, когда возвращался домой. Он решил похитить его и разобрать на запчасти для собственного велосипеда.

Правоохранители нашли части похищенного байка в квартире и в подъезде дома во время обыска. Ущерб подозреваемый полностью возместил.

Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за ложное сообщение о теракте, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.