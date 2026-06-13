II Фестиваль новой музыки открылся в Хабаровске концертом "Новый календарь"

Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края

В Хабаровской краевой филармонии состоялось открытие II Фестиваля новой музыки. Первым событием форума стал концерт "Новый календарь" с участием Русского оркестра под управлением приглашенного дирижера из Санкт-Петербурга Андрея Долгова, сообщили организаторы мероприятия.

Музыкальный форум проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Союза композиторов России. Программа открытия предложила зрителям современное прочтение народного фольклора. Оркестр и солистка из Москвы Юлия Рыжинская исполнили произведения пяти композиторов из разных регионов страны. Свою музыку для проекта написали Григорий Зайцев (Москва), Анастасия Дружинина (Улан-Удэ), Александр Некрасов (Комсомольск-на-Амуре), Алана Такасон (Владикавказ) и Денис Курбанов (Екатеринбург).

Уникальную атмосферу концерту добавила ботаническая видеоинсталляция от московской художницы Даши Ковальджи. На экране в реальном времени "расцветали" травы и растения, визуально отражая музыкальную ткань каждого региона.

После концерта в фойе филармонии открылась историческая фондовая выставка "Студия", подготовленная Музеем Скрябина совместно с Гродековским музеем. Экспозиция приурочена к 60-летию Московской экспериментальной студии электронной музыки. Выставка будет работать до 18 июня, вход свободный для всех зрителей.