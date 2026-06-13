В Хабаровске осудили лжеюристов, похитивших у бойцов СВО более 23 млн рублей

Фото: Ольга Григорьева

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор двум мошенникам, которые представлялись военными юристами и обманывали участников специальной военной операции и их семьи. Ущерб от их действий превысил 23 млн рублей, сообщили в прокуратуре Центрального района.

Суд установил, что подсудимые действовали в составе организованной преступной группы с июня 2023 года по июнь 2024 года. Они предлагали услуги в своей фирме, убеждая клиентов, что могут добиться для них жилищных сертификатов и различных выплат. Однако обязательства лжеюристы не выполняли, а полученные деньги тратили на себя.

Жертвами мошенников стали восемь человек из Хабаровска, Хабаровского края и Якутии. Общая сумма похищенного превысила 23 млн рублей.

26-летний подсудимый частично возместил ущерб, вернув около 20 млн рублей. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его подельница получила 5 лет и 6 месяцев колонии. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении оставшегося ущерба в размере 3,3 млн рублей.