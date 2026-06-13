Семь выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов в Хабаровском крае

Фото: Ольга Григорьева

Стали известны первые результаты Единого государственного экзамена в Хабаровском крае. Шесть выпускников из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре получили максимальные 100 баллов по истории и литературе, а по химии высший результат показали сразу семь человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На 100 баллов историю сдал Андрей Соколов, выпускник школы № 16 Комсомольска-на-Амуре.

Сто баллов по литературе получили две выпускницы из Хабаровска — Дарья Трофимова из лицея «Ритм» и Мария Беляева из Экономической гимназии.

Самым многочисленным по числу отличников оказался экзамен по химии. Максимальный результат показали сразу семь талантливых хабаровчан: Софья Мусатова из школы № 30, Алексей Муренький из Лицея инновационных технологий, Даниил Дегтярь из лицея «Ступени», Стефания Кузнецова из гимназии № 4, а также трое выпускников школы № 12 — Кристина Чернова, Ярослав Ахметов и Ангелина Маншилина.

Как отметили в министерстве образования и науки края, обработка результатов экзаменов продолжается, список стобалльников будет пополняться.