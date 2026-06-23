Юные спасатели из Хабаровского края победили в «Школе безопасности — 2026»

Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Команды «90 калибр» и «Вымпел» из Хабаровского края стали победителями XXI межрегиональных соревнований «Школа безопасности — 2026» в Республике Бурятия. За звание сильнейших боролись 17 команд Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Сборная Хабаровского края включала: команду «90 калибр» школы посёлка Октябрьский Ванинского округа (старшая возрастная группа); команду «Вымпел» дворца творчества «Северное сияние» Хабаровска (младшая возрастная группа).

Программа соревнований охватывала 10 дисциплин: пожарную эстафету, силовые упражнения, кросс эстафету, поисково спасательные работы (в том числе в бассейне и при ликвидации ЧС техногенного характера), прохождение маршрута выживания и полосы препятствий. Дополнительно оценивались творческие задания: визитки регионов, стенгазеты и организация быта в полевых условиях.

Команда «90 калибр» победила в старшей группе, «Вымпел» — в младшей. Региональная сборная также получила более 12 призовых мест в отдельных дисциплинах. Победители выступят на всероссийском этапе соревнований, запланированном на 1–10 августа в Ханты Мансийском автономном округе.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru