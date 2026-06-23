Молодые офицеры пограничники получили погоны в Хабаровске

Фото: Пресс-служба пограничного института ФСБ России

В краевом центре прошла церемония вручения офицерских погон выпускникам Хабаровского пограничного института ФСБ России — дипломы и звания лейтенанта получили более 200 курсантов, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В торжественном мероприятии участвовал вице губернатор Артём Мельников, который передал поздравления от губернатора Дмитрия Демешина и отметил значимость работы пограничников для обеспечения безопасности государства. Вице губернатор заверил, что региональные власти продолжат оказывать поддержку военнослужащим и их семьям, а также выразил благодарность преподавательскому составу института и родителям выпускников.

Лучшие выпускники, показавшие высокие результаты в учёбе и спорте, удостоились ведомственных наград. После вручения дипломов и погонов молодые офицеры будут распределены в подразделения Пограничной службы ФСБ России для охраны государственной границы и службы в органах госбезопасности.

Завершилась церемония традиционным торжественным маршем, на котором присутствовали родственники и друзья новоиспечённых лейтенантов.

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