Депутат Хабаровского края Максим Иванов помог решить проблемы Эльбанского интерната.

Фото: Максим Кононенко

Депутат Госдумы от Хабаровского края Максим Иванов посетил Эльбанский психоневрологический интернат в Амурском районе вместе с главой района Павлом Боровлевым. В ходе общения с руководством, сотрудниками и проживающими обсуждались ключевые проблемы учреждения, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Основной темой стала неудовлетворительная транспортная доступность интерната: дорога к учреждению не имеет асфальтового покрытия, тротуаров и освещения, при этом ежедневно по ней проезжает тяжёлый транспорт. Максим Иванов подчеркнул необходимость обустройства дороги, тротуаров и освещения для обеспечения безопасности около 200 сотрудников, проживающих и их родственников. Рассматривается вариант продления автобусного маршрута непосредственно до ворот интерната, что сократит пеший путь на два километра.

Среди других поднятых вопросов — возможность участия медработников интерната в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сейчас сотрудники социальных учреждений не могут претендовать на эти меры поддержки, поэтому депутат направил запрос в Минздрав России. Также прорабатывается вопрос участия проживающих с инвалидностью в программе ГТО совместно с Министерством спорта и краевой спортивной адаптивной школой.

По поручению Максима Иванова активисты в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» запланировали выезд в Эльбан для проведения замеров и актуализации индивидуальных программ реабилитации. Это поможет обеспечить проживающих необходимыми техническими средствами — кроватями, ходунками, колясками.

Министерство социальной защиты края поддержало инициативы и отметило необходимость развития инфраструктуры вокруг учреждений социального обслуживания для полноценной интеграции их постояльцев в общество.

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