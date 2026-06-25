РСХБ: аудитория платформы «Я в Агро» достигла 350 тысяч пользователей в месяц

Фото: Пресс-служба ПАО "РСХБ"

Платформа «Я в Агро» Россельхозбанка стала ключевой цифровой экосистемой страны для развития кадрового потенциала АПК. За 2025 год количество подключённых к платформе агроклассов выросло более чем на 50% и достигло 3,6 тысяч, число размещённых вакансий увеличилось до 67 тысяч, а количество работодателей – до 19 тысяч юридических лиц. Ежемесячная аудитория платформы уже составляет 350 тысяч уникальных пользователей.

Плюсы и перспективы карьеры в сельском хозяйстве демонстрируются ученикам со всей России. Сервис «Агроклассы» утверждён в качестве базовой цифровой платформы направления «Агротехклассы» федеральной инициативы «Кадры в АПК». Благодаря уникальной учебно-методической базе «Я в Агро» формирует у подрастающего поколения интерес к аграрному сектору. За 2025 год количество подключённых к платформе классов с аграрной направленностью выросло более чем на 50% и достигло 3,6 тысяч.

Важнейший раздел на «Я в Агро» – единая база вакансий в сельском хозяйстве, которую наполняют действующие работодатели: как крупнейшие холдинги, так и предприятия малого и среднего бизнеса. За 2025 год число размещённых предложений достигло 67 тысяч, а количество юридических лиц увеличилось до 19 тысяч.

Чтобы вдохновить людей приходить в агросферу, нужны яркие истории успеха, успешные личности. Для демонстрации таких примеров на «Я в Агро» запущена работа «Цифрового лектория», где публикуются вебинары с лидерами мнений – ведущими аграрными учёными страны и топ-менеджерами компаний АПК, а также регулярно проводятся образовательные и профориентационные мероприятия для молодёжи.

Ещё один флагманский проект платформы – Карьерный марафон, в рамках которого школьники, студенты вузов и колледжей узнают о возможностях трудоустройства в АПК. Они учатся составлять цепляющие резюме, обучаются навыкам успешного прохождения собеседований, выполняют бизнес-кейсы компаний.

«Наша философия – создавать не отдельные сервисы, а целостную экосистему, где каждый участник аграрного сектора может реализовать свой потенциал. Платформа «Я в Агро» стала ключевым звеном этой системы. Мы видим, как рост её аудитории напрямую конвертируется в увеличение интереса к работе в сельском хозяйстве. Одновременно мы наблюдаем, как инвестиции в развитие человеческого капитала возвращаются в банк в виде устойчивого роста клиентской базы и транзакционной активности», – отмечает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

В 2026 году цифровая экосистема «Своё родное», в которую входит «Я в Агро», была удостоена Гран-при в номинации «Продукт года» премии TECH & AI Awards 2026. Помимо этого, благодаря многообразным инициативам платформы «Я в Агро» Россельхозбанка третий год подряд становится финалистом Национальной премии «Наш вклад».

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