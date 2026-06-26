МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Китае через Мой МТС

ФОТО: Пресс-служба ПАО "МТС"

МТС запустила оплату товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы через приложение Мой МТС. Оплата покупок возможна с карт российских банков в десятках миллионов торговых точек по всей стране. Также через приложение доступно пополнение кошельков основных местных платежных систем.

QR является основным способом безналичного расчета в Китае, он практически полностью заменил все остальные способы расчета, в том числе и наличными. Для совершения платежа нужно открыть приложение Мой МТС, на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения Мой МТС до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания.

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в китайские юани. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Минимальная сумма операции – 100 рублей, максимальная – 70 000 рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без СМС-подтверждения, то есть покупку можно совершить даже если у вас нет связи.

«Для дальневосточников Китай – одно из самых популярных направлений. Люди сюда едут за покупками, на отдых, по делам и просто провести выходные. Но цифровая среда самого Китая для нашего туриста часто оказывалась барьером: карты принимают не везде, а без QR-кода не обойтись ни в кафе, ни на парковке. Теперь оплатить покупку можно через приложение Мой МТС – быстро, с карты или счета телефона, в рублях по выгодному курсу и без комиссии. Это тот уровень удобства и безопасности, который особенно ценишь, когда находишься за рубежом», – рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Оплата через Мой МТС доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Войти в приложение можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет. География сервиса уже охватывает более 10 стран, включая главные туристические направления – Турцию, Египет и Вьетнам.

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