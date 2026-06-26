В Хабаровском крае ставят рекорд по строительству детсадов и школ

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Хабаровский край удерживает первое место среди субъектов ДФО по масштабам строительства объектов образования: в регионе одновременно ведётся возведение и реконструкция пяти школ и двенадцати детских садов. Как доложил министр образования и науки Алексей Мокрушин, работы реализуются в рамках президентских нацпроектов, при этом обязательным условием является благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В числе ключевых площадок — школа № 38 и детсад № 134 в Комсомольске на Амуре (район Парус), а также объекты в Хабаровске: школы на Ореховой сопке, в микрорайонах «Строитель» и Южный, шесть детсадов в Южном микрорайоне, ещё один — на Ореховой сопке. Ряд учреждений планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

Губернатор Дмитрий Демешин поручил усилить меры поддержки педагогов: помимо повышения окладов, требуется проработка социальных механизмов, позволяющих специалистам оставаться в регионе вместе с семьёй. Также в повестке — актуализация списка специальностей с учётом потребностей рынка труда, внедрение цифровых образовательных моделей, открытие языковых школ и возведение межвузовского кампуса — первого на Дальнем Востоке.

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