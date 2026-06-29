Трех кандидатов от Хабаровского края выдвинули в Госдуму на съезде «Единой России»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

28 июня в Москве прошел XXIII Съезд «Единой России», в ходе которого партия подвела итоги своей работы в Госдуме за пять лет и выдвинула кандидатов на предстоящие выборы.

В состав делегации от Хабаровского края вошли свыше 20 представителей во главе с вице-губернатором региона Сергеем Кузнецовым и секретарем реготделения «Единой России», депутатом Госдумы Максимом Ивановым.

Дальневосточную региональную группу №1 возглавил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. От Хабаровского края в состав группы вошла депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз» Ольга Булкова.

По Хабаровскому одномандатному округу №73 выдвинут мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, по Комсомольскому округу №74 – депутат Госдумы, секретарь реготделения «Единой России» Максим Иванов.

«С таким составом партия Президента выходит в кампанию, чтобы работать на результат для страны и для жителей. Для всех нас это большая ответственность. Перед Хабаровским краем, перед людьми и перед нашей общей командой», – подчеркнул руководитель «Единой России» в регионе Максим Иванов, поблагодарив за оказанное доверие Партию и людей, которые поддержали его в ходе предварительного голосования.

Напомним, до утверждения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы, кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором свыше 55 тысяч избирателей из Хабаровского края.