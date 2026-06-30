Приморье и Хабаровский край назвали самыми читающими регионами на Дальнем Востоке

Фото: Пресс-служба ПАО "МегаФон"

В отпускной период россияне массово обращаются к цифровому книжному контенту, выбирая литературу о чувствах, фэнтези и приключениях. Главным драйвером роста трафика на Дальнем Востоке стала женская аудитория — именно она составляет более половины всех пользователей и генерирует 56% интернет-трафика на книжных платформах. Такие тренды выявило совместное исследование аналитиков федерального оператора связи и книжного сервиса.

Основной спрос формируют жители восточных регионов страны в возрасте 35–44 лет, на них приходится 35% пользователей. Эта группа наиболее активно ищет новинки и выбирает произведения на книжных интернет-платформах. За ней следуют аудитория 45-54 лет (26%) и 25-34 лет (15%). Невысокий уровень вовлеченности демонстрирует молодежь 18-24 лет — на них приходится только 6% пользователей.

Самые активные любители чтения на Дальнем Востоке живут в Приморье, Хабаровском крае и Якутии. На этих территориях пользователи генерируют более половины всего дальневосточного трафика. Вместе с тем Приморский и Хабаровский края вошли в топ-10 регионов страны с высоким интересом к сайтам, где можно купить бумажные или цифровые книги. В рейтинге также Москва и Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области, Красноярский край.

По данным книжного сервиса, самыми популярными жанрами сезона по количеству проданных экземпляров произведений стали любовные романы, фэнтези и книги о попаданцах. Читатели готовы платить за книги в среднем от 205 до 262 рублей. Максимальные значения приходятся на жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ненецкого АО.

Самыми популярными книгами среди пользователей книжного сервиса в июне стали произведения о любви Анны Джейн «По осколкам твоего сердца» (16+) и «Твое сердце будет разбито» (16+), Кати Качур «Копия Веры» (16+), научно-фантастическая история Макса Глебова «Шёпот вакуума – 2. Без ложных иллюзий» (16+), а также бестселлер Джеймса Клира «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться о плохих» (18+) о том, как небольшие ежедневные изменения приводят к грандиозным результатам.

По исследованиям экспертов МегаФон и книжного сервиса Литрес