В Ванинском районе на треть увеличили скорость мобильного интернета

Фото: Пресс-служба ПАО "МТС"

Российский федеральный оператор расширил сеть высокоскоростного интернета в Ванинском районе Хабаровского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования и переводу базовых станций 3G в стандарт LTE — скорость передачи данных выросла на треть сразу в трёх населённых пунктах: посёлке Октябрьский и селах Тулучи и Кенада.

После проведенных технических работ жители и гости этих поселков могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы и видеоролики в онлайн-кинотеатре и на стриминговых платформах, совершать звонки, не прерывая интернет-сессию. Улучшенное покрытие охватило жилые кварталы, социальные объекты и производственные территории, включая крупную железнодорожную станцию и прилегающие к ней участки.

«В 2024 году мы провели масштабный рефарминг в Ванино, заменив устаревший 3G на скоростной интернет четвертого поколения. Теперь планомерно перешли на обновление инфраструктуры в Ванинском районе: повысили скорость интернета в трёх крупных посёлках — Октябрьском, Тулучи и Кенаде. Почти 7 тысяч местных жителей и работников железной дороги и лесозаготовительных предприятий теперь могут наравне с горожанами пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на комфортных скоростях», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Посёлок Октябрьский — второй по численности населения в Ванинском районе. Его градообразующим предприятием является железнодорожная станция Советская Гавань-Сортировочная, построенная японцами в послевоенные годы. Сегодня посёлок состоит из нескольких микрорайонов и играет важную роль в транспортной системе региона.

Тулучи в начале ХХ века был посёлком нанайцев и орочей, занимавшихся охотой и рыболовством. В 1947 году была основана станция Тулучи — этот год считается датой основания села. В строительстве многих объектов в Тулучи, также как и в Октябрьском, приняли участие японцы.

Село Кенада в переводе с орочского языка означает «Золотое место». Сегодня основной деятельностью является лесозаготовка.