Какие квартиры чаще всего выбирают семьи в Хабаровске — рассказали эксперты

Фото: Пресс-служба UNIKEY

Жители Хабаровска всё чаще оценивают не только квартиру, но и качество жизни в будущем районе. Эксперты отмечают, что в 2026 году приоритетами становятся функциональные планировки, развитая инфраструктура и репутация застройщика.

По данным исследования рынка недвижимости ORO и федерального застройщика UNIKEY, среди ключевых факторов выбора лидируют характеристики самой квартиры — её планировка, площадь и функциональность. Не менее важными для семей остаются наличие социальной и коммерческой инфраструктуры, транспортная доступность района, а также сервисы внутри жилого комплекса. Эксперты отмечают, что сохраняет высокую значимость и репутация девелопера. Для многих семей надёжность застройщика становится одним из главных способов снизить риски при покупке жилья.

На этапе выбора жилья решающее значение имеют именно продуктовые характеристики квартиры. Люди в первую очередь оценивают удобство планировки, площадь помещений, возможность организовать места для хранения, отдельные спальни и общее качество жилья. Следом идут транспортная доступность, благоустройство территории, наличие социальной инфраструктуры и надёжность застройщика. Особенно заметен запрос на развитую социальную инфраструктуру.

Для большинства семей наличие детских садов и школ в пешей доступности уже воспринимается не как конкурентное преимущество, а как обязательное условие при покупке квартиры. Всё большее значение также приобретают благоустроенные дворы без автомобилей, современные детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и общественные пространства.

- Мы видим, что запрос покупателей меняется. Если раньше внимание концентрировалось преимущественно на стоимости квартиры, то сегодня семьи оценивают весь жилой комплекс: планировки, благоустройство, безопасность, инфраструктуру и качество общественных пространств. Поэтому при проектировании мы стремимся создавать не просто дома, а комфортную среду, где будет удобно жить людям разных поколений. Такой подход становится одним из главных факторов выбора жилья, — отметила коммерческий директор UNIKEY Юлия Ружицкая.

По мнению участников рынка, именно комплексный подход сегодня определяет конкурентоспособность новых жилых проектов. Для современных семей квартира перестала быть самостоятельным продуктом — всё чаще она рассматривается как часть единой городской среды, в которой предстоит жить долгие годы.

Как отмечают эксперты UNIKEY, в ближайшие годы этот тренд сохранится. Люди будут всё чаще выбирать жилые комплексы, где сочетаются удобные планировки, развитая инфраструктура и комфортная среда для жизни. Именно такие проекты, по мнению участников рынка, сегодня становятся наиболее востребованными у семей.

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