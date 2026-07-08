Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём семьи, любви и верности

Фото: Официальный канал Дмитрия Демешина

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности, сделав акцент на роли крепких семей в укреплении общества. «Дорогие жители края, поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности. Любите друг друга, заботьтесь о близких. Находите время для родных, поддерживайте друг друга в любых обстоятельствах. Именно такие семьи делают наш край сильнее», — отметил губернатор в своем официальном канале. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По словам Демешина, краевое богатство — это прежде всего его жители, а крепкие семьи служат опорой для всего региона. «Главное богатство нашего края — люди. Семьи, в которых умеют любить, поддерживать друг друга, воспитывать детей и при этом находить силы помогать окружающим. Я сам муж и отец троих детей, поэтому хорошо понимаю, сколько труда и заботы стоит за каждой крепкой семьёй», — подчеркнул глава края.

На Всероссийском конкурсе «Семья года» Хабаровский край представят семьи с яркими жизненными историями и активной общественной позицией. Среди них — семья Толстых из Комсомольска на Амуре: супруги воспитывают семерых детей и реализуют проекты в рамках организации «Дальний Восток без сирот». Не менее значим вклад семьи Фахреевых, состоящей в браке 33 года: педагоги поддерживают семьи погибших защитников Отечества, помогают фронту, а их сын сегодня служит в зоне СВО. Семья Камалиддин из Хабаровска, воспитывающая пятерых детей, также регулярно участвует в патриотических инициативах и оказывает помощь фронту.

В числе участников конкурса — молодая семья Рябовых из Ванино, которая, несмотря на сравнительно небольшой срок брака в 7 лет, уже зарекомендовала себя активным участием в культурной и благотворительной жизни района. Семья Петлеванных сохраняет и передаёт детям ценности коренных народов, развивая одновременно и спортивную династию. Семья Подоплеловых демонстрирует, как через повседневный труд можно укреплять село и семейные традиции: они развивают родное Галкино и показывают пример связи любви к малой родине с заботой о семье.

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