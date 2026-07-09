«Ростелеком» перевел на оптику более ста домов в поселке Ванино

Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» расширил оптическую сеть в поселке Ванино Хабаровского края. Подключить скоростной домашний интернет и комфортно пользоваться цифровыми услугами смогут еще 200 семей региона.

В Ванино проложили 4 км оптики и протянули распределительные сети к 105 домам на улицах Волочаевской, Хабаровской и Мичурина. Ранее в этом жилом квартале поселка были только медные линии связи с низкой пропускной способностью. На волоконно-оптической сети скорость передачи данных возросла в десятки раз.

Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Компания продолжает развивать цифровую инфраструктуру Хабаровского края: строит новые оптические линии связи, ведет замену устаревших кабелей, в том числе в небольших поселениях. Ранее мы полностью обновили сети в селе Богородское и поселке Де-Кастри Ульчского района, а также в селе Троицкое Нанайского района. Сейчас готовы подключить к скоростному интернету и цифровым сервисам еще 200 домохозяйств в Ванино. В домах, переведенных на оптику, доступна скорость — до 300 Мбит/с. Этого достаточно для загрузки тяжелых файлов, просмотра видеоконтента в высоком качестве и использования облачных сервисов всеми членами семьи одновременно».

При инсталляции услуг специалисты компании проводят в частный дом или квартиру индивидуальный оптический кабель, который обеспечивает устойчивое соединение и высокую скорость передачи данных. Жители смогут одновременно с нескольких устройств заходить в интернет, без задержек смотреть видеоконтент в высоком качестве, пользоваться необходимыми онлайн-сервисами.

«Раньше надо было ждать, пока загрузится очередная страница или сайт. Теперь всё открывается практически мгновенно, и не важно, сколько устройств подключено к интернету, — делится впечатлениями жительница Ванино Марина. — Дети активно осваивают видеосервис Wink*: смотрят новые фильмы и мультики. Я давно хотела пройти онлайн-обучение по пошиву одежды и теперь обязательно это сделаю. Также думаем с мужем установить в доме видеонаблюдение, чтобы приглядывать за детьми, когда они остаются одни».

На оптических сетях провайдер предлагает различные варианты пакетов услуг, включающие интернет, мобильную связь, видеонаблюдение, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. При подключении тарифа «Тест-драйв» пользоваться ими можно бесплатно в течение 30 дней.

Узнать подробнее об услугах компании и подать заявку по подключение можно на сайте или по телефону 8 800 100 08 00.

*Винк

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