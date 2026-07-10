МТС и комитет по делам молодежи Хабаровского края договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

Комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края и ПАО “МТС” заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Стороны договорились о совместном развитии проектов, направленных на создание условий для большей вовлеченности молодежи в социальную, научную, спортивную и культурную жизнь региона.

Первым шагом к реализации соглашения стало участие оператора во Всероссийской студенческой весне, которая прошла в этом году в Хабаровске. Компания выступила технологическим партнером и рассказала о продуктах для молодежи, а также разработанных специально для молодой аудитории ИИ-помощниках в учебе, тренерах и консультанта.

Основным направлением совместной работы станет информирование жителей региона о фестивалях, выставках, мастер-классах и других активностях, рассчитанных на аудиторию от 14 до 35 лет, на ресурсах оператора. Кроме того, компания будет выступать партнером крупных мероприятий, делиться экспертизой в различных областях, организовывать профориентационные мероприятия (в том числе мастер-классы по составлению резюме, планированию карьеры), экскурсии на высокотехнологичные объекты компании и стажировки.

«Последние несколько лет в фокусе нашей компании остается молодежь. Мы выводим на рынок продукты и сервисы, ориентированные на молодое поколение, реализуем социальные проекты. Так, в прошлом году в разгар лета мы запускали на набережной Хабаровска площадку «Лето с МТС», где организовали различные активности, проводили квизы, а завершением стало выступление поп-группы «Тима ищет свет». У нас есть проекты, направленные на образование. Так, ежегодно на нашей платформе весной мы проводим совместно с ГИТИСом онлайн-прослушивание, а в прошлом году мы в Хабаровске организовали очный отбор. Сейчас в одном из ведущих театральных ВУЗов страны учится хабаровчанка, которая успешно прошла все этапы отбора. И конечно, мы стараемся максимально масштабно подходить к этой истории, поэтому у нас успешно существует платформа «Поколение М». Надеемся, что наше сотрудничество с комитетом по делам молодежи правительства Хабаровского края поможет быть еще ближе к активной молодежи и позволит делиться еще большими компетенциями, предоставляя современные технологические решения», — поделилась директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

«Сегодня для того, чтобы говорить с молодежью на одном языке, необходимы современные технологичные решения. Благодаря партнерству с МТС мы сможем масштабировать наши проекты, сделать их доступными даже для ребят из самых отдаленных районов Хабаровского края. Наша общая цель — создать равные и комфортные условия для того, чтобы молодые люди могли всесторонне развиваться, находить себя в науке, творчестве или спорте и уверенно строить свое будущее здесь, на родной земле», — отметила председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева.