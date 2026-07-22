Роналду и Мбаппе собрали трафик: кто привлек наибольшее внимание дальневосточников в дни ЧМ-2026

Фото: ПАО "МегаФон"

Россияне активно следили за событиями на Чемпионате мира по футболу – 2026. В дни проведения игр трафик на спортивные сайты и портал ФИФА в среднем вырос почти в 2 раза по сравнению с обычным днем, а среди стран проведения мундиаля наиболее популярной у путешественников оказались США, говорится в совместном исследовании МегаФона и онлайн-сервиса «Купибилет» в преддверии финала первенства.

По данным оператора, полуфинальные противостояния вызвали почти одинаковый интерес у россиян. При этом по потреблению интернет-трафика встреча сборных Франции и Испании, где россияне следили за одним из лучших бомбардиров чемпионата — французом Килианом Мбаппе —оказалась лишь на 5% выше игры Англии и Аргентины.

В рамках плэй-офф рекордный трафик собрал матч между Португалией и Испанией в 1/8 финала, в преддверии которого Роналду анонсировал завершение своих выступлений на чемпионатах мира. В день, когда сборная Португалии проиграла испанцам и выбыла из соревнований, объем гигабайт вырос сразу на 140% по сравнению с обычным днём. Также среди самых популярных периодов для просмотра стали дни, когда играли сборные Испании, Мексики, Англии, США, Бельгии, Аргентины и Египта.

В топ самых «футбольных» регионов Дальнего Востока вошли Приморье, Забайкальский и Хабаровский края. Здесь жители сгенерировали наибольшее количество гигабайт на спортивных ресурсах. При этом мужчины доминировали по доле тех, кто следил за новостями в дни ЧМ — 75%. Тем не менее женщины стали на 10% чаще посещать спортивные ресурсы и сайт ФИФА в период чемпионата мира в сравнении с обычными днями.

В возрастном разрезе самыми активными болельщиками мундиаля на Дальнем Востоке стали пользователи от 35 до 44 лет, их доля составляет 35%. Далее следуют те, кому 45-54 лет (24%) и 25-34 лет (15%). Последние при этом продемонстрировали наибольшую динамику интереса к мировому первенству – они стали следить за матчами на 20% активнее по сравнению с началом года. Наименьший интерес чемпионат вызвал у молодых дальневосточников от 18 до 24 лет, на них приходится лишь 2% от всех посетителей спортивных порталов.

Мировое первенство в этом году проходило сразу в нескольких странах — США, Канаде и Мексике. Россияне следили за событиями не только дистанционно. По данным сервиса «Купибилет», среди стран чемпионата 82% купленных билетов на даты матчей приходится на США, 16% — на Канаду, и лишь 2% — на Мексику. Перелет из России к месту проведения первенства и обратно обходится в среднем в 160-170 тысяч рублей. Максимальная зафиксированная цена в одну сторону составила 153 тысячи рублей — за билет в США.