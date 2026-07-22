Фото: Законодательной Думой Хабаровского края

Тихоокеанскому государственному университету присвоено имя Михаила Павловича Даниловского.

Инициатива трудового коллектива и студенческого сообщества ранее получила поддержку губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и общественного совета при Законодательной Думе региона.

Михаил Павлович Даниловский – первый ректор университета, ученый, педагог, изобретатель, участник Великой Отечественной войны. В мирное время он посвятил себя развитию образования в регионе и общественно-политической деятельности, неоднократно избирался депутатом краевого Совета народных депутатов.

Он стоял во главе университета около 30 лет с момента его основания, сформировал мощный преподавательский состав и воспитал несколько поколений талантливых учеников.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов отметил, что решение о присвоении университету имени Даниловского является актом исторической справедливости и глубокого уважения:

«Михаил Павлович – это не просто имя в истории университета, это целая эпоха. Человек невероятной закалки, фронтовик. Присвоение вузу его имени – это признание вклада, который он внес в судьбы тысяч своих выпускников и в развитие научно-технического потенциала всего края. Для нынешних студентов и преподавателей это не только высокая честь, но и серьезная ответственность: теперь они работают и учатся в стенах, которые носят имя человека, чья жизнь была посвящена созиданию и служению людям. Уверен, что славные традиции, заложенные Михаилом Павловичем, станут надежным фундаментом для будущих поколений профессионалов».