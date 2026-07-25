В Хабаровском крае чествовали работников торговли

Фото: Антон Шевченко. Пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае в преддверии Дня работника торговли наградили представителей сферы торговли и общественного питания. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным правительства Хабаровского края, в отрасли заняты около 145 тысяч человек; функционируют порядка 12 тысяч предприятий и заведений, а доля сектора в экономике региона составляет 14 %. Важным направлением совместной работы властей и бизнеса остаётся сдерживание цен на социально значимые товары — в этой инициативе участвуют 850 магазинов края.

Отдельное внимание уделяется снабжению северных и отдалённых территорий: в 2026 году объём субсидий на доставку продуктов увеличен вдвое — до 64 млн рублей. Реализуются социальные проекты: почти 400 предприятий вовлечены в программы «Молочная кухня» и «Доступная рыба». Проект «Сделано в Хабаровском крае» способствует продвижению местной продукции и расширению рынков сбыта.

Губернатор Дмитрий Демешин вручил награды наиболее отличившимся работникам отрасли. Среди наград — Почётная грамота Минпромторга РФ и звание «Заслуженный работник торговли Хабаровского края». Их получили сотрудники и руководители предприятий, вносящие вклад в обеспечение жителей доступными продуктами, сдерживание цен и создание рабочих мест. Также ряду специалистов объявлены благодарности за добросовестный труд и развитие потребительского рынка.

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