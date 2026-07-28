5G-смартфоны все чаще выбирают хабаровчане

Фото: ПАО "МегаФон"

Интерес россиян к смартфонам с поддержкой сетей пятого поколения продолжает расти. Наиболее активная динамика перехода на такие устройства сегодня наблюдается в Курганской области, Удмуртии и Туве, выяснили аналитики МегаФона, изучив данные зарегистрированных в сети девайсов.

Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

Также в топ-10 территорий по доле абонентов попали Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО-Югра. При этом по темпу прироста смартфонов на сети с поддержкой 5G лидирует Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%). В Хабаровском крае этот показатель составил 29%.

На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналитиков, на сети мобильного оператора у хабаровчан самым популярным брендом устройств, поддерживающих 5G в России, стал Samsung. Смартфонами этого вендора сегодня пользуется 41% абонентов из тех, кто выбирает модели с поддержкой сети пятого поколения.

В топ по популярности также вошли Xiaomi, Honor, Realme и Tecno. Значительно в этом году выросла доля Vivo – количество гаджетов на руках абонентов увеличилось в два раза.

Вместе с тем самыми продаваемым брендом мобильных телефонов с функцией поддержки 5G в объединенной розничной сети стал Xiaomi — порядка половины от общей доли продаж таких устройств. Наибольшей популярностью пользуется модель Xiaomi Redmi Note15Pro на 512 ГБ, в ценовом сегменте – от 26 до 52 тысяч рублей.