МТС открывает предзаказна флагманы HUAWEI Pura90s и старт продаж новых наушников-клипс в Хабаровском крае

Фото: ПАО "МТС"

Компания МТСобъявляет о старте предзаказа на флагманскую серию смартфонов HUAWEI Pura90s с камерой-суперзумом и летним дизайном. Также открыты продажи обновленных наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S. Оформить покупки можно уже сейчас в интернет-магазине МТС.

До 31 июля действуют скидки: на смартфоны серии — минус 10 000 рублей, на наушники FreeClip 2 S — минус 6 000 рублей.

Стоимость новинок в МТС:

• HUAWEI Pura90s Pro (12+256 ГБ) — 64 990 ; (12+512 ГБ) — 74 990 .

• HUAWEI Pura90s Pro Max (12+256 ГБ) — 84 990 ; (12+512 ГБ) — 94 990 .

• HUAWEI FreeClip 2 S — 22 990 .

«Сегодня именно китайские производители во многом определяют развитие российского рынка смартфонов, внедряя передовые технологии и формируя новые стандарты пользовательского опыта. В первом полугодии 2026 года на их долю пришлось более 70% всех проданных в России смартфонов. HUAWEI уверенно сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, а высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам», — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Что важно знать о новинках

Смартфоны HUAWEI Pura90s доступны в ярких цветах: от пудрового розового до графитового черного. Главные фишки модели — мощный телеобъектив на 200 МП для четких снимков даже на большом расстоянии и продвинутая стабилизация, которая спасает кадры при съемке с рук. Также в смартфонах реализованы умные функции на базе ИИ: интеллектуальный помощник поможет удалить лишние блики или перестроить композицию фото, а голосовой ассистент Celia облегчит общение и поиск информации. Емкая батарея на 6000 мАч и быстрая зарядка (до 100 Вт у старшей модели) позволят не беспокоиться о розетке в течение дня.

Наушники-клипсы HUAWEI FreeClip 2 S получили обновленный дизайн с сияющим металлическим эффектом (доступны в синем и серебристом цветах). Легкая С-образная конструкция из гипоаллергенного силикона обеспечивает комфортную и надежную посадку, а открытый тип наушников позволяет слышать окружающий мир, сохраняя при этом высокое качество звука и передачи голоса.

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