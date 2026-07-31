Магаданский дзюдоист Данил Гаврилов завоевал бронзу Кубка Азии в Макао

Фото: депспорт Магаданской области

Магаданский дзюдоист Данил Гаврилов привёз бронзовую медаль с международных соревнований «Кубок Азии» среди юниоров до 21 года. Турнир прошёл в Макао (Китай). Участие в нём приняли команды из 15 стран, включая Россию, Австралию, Казахстан, Корею, Монголию, Беларусь, Узбекистан, Японию, Гонконг, Тайвань, Новую Зеландию, Кыргызстан, США и Саудовскую Аравию. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Данил Гаврилов также выступил на аналогичных соревнованиях «Кубок Азии» среди юниоров до 21 года, которые прошли 19 июля в Гонконге. Там он занял пятое место.

Сейчас спортсмен продолжает подготовку. С 23 июля по 4 августа он участвует в тренировочных мероприятиях в институте дзюдо Кодокан в Японии. Это один из старейших и самых известных центров дзюдо в мире, где проходят подготовку атлеты из разных стран.

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