В селе Хурба Хабаровского края обновили мобильную сеть

Фото: ПАО "МТС"

Мобильную сеть обновили в селе Хурба Комсомольского района, которое возникло на месте нанайского стойбищу Ущу. Специалисты установили дополнительное телеком-оборудование, а также обновили существующее, чтобы увеличить покрытие сети и скорость мобильного интернета МТС.

Технические специалисты провели работы на базовых станциях самого поселка, а также установили новое оборудование в окрестностях Хурбы, что позволило равномерно распределить нагрузку на телеком-инфраструктуру и обеспечивать стабильную голосовую связь и передачу данных, когда к сети одновременно подключается большое число абонентов. В зону улучшения качества связи также попала железнодорожная станция Комсомольск-Сортировочный – это жилые массивы Комсомольска-на-Амуре, где в общей сложности проживает около десяти тысяч человек. Связь, мобильный интернет и цифровые сервисы стали еще доступнее в районе местного почтового отделения, общеобразовательной школы №2 и детского дома.

«В самом Комсомольске мы провели масштабный рефарминг, благодаря чему усилили сигнал внутри зданий. Затем перешли на закрытие «белых пятен» агломераций, планомерно переводя на 4G дачные массивы Комсомольского района. Параллельно с Комсомольским районом эта работа ведется в Ванинском и Совгаванском районах, где жители и гости уже могут пользоваться цифровыми сервисами на 4G скоростях», — прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

История села Хурба тесно связана со строительством Комсомольска-на-Амуре. Поселение было образовано в начале 20 века на месте нанайского стойбища Ущу, а в 1943 году в селе был организован лесопункт по заготовке леса для строительства города Комсомольска-на-Амуре. Предприятие обеспечивало стройку шпалами для железной дороги, строительными лесами и тарной доской. В 1949 году построен узел железной дороги. В 1950-е годы на территории села дислоцировались воинские части. Сегодня Хурба, где расположена крупная железнодорожная станция Комсомольск-Сортировочный, остается важным логистическим узлом всего Нижнего Приамурья.