Сергей Кравчук: На улице Шеронова укладывают трамвайные пути по новой технологии

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

На улице Шеронова в Хабаровске продолжается масштабный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По поручению мэра Сергея Кравчука работы должны быть завершены до 1 сентября. На участке от Волочаевской до Ленина одновременно с ремонтом проезжей части идёт замена трамвайных путей с применением усовершенствованной технологии – вместо болтовых соединений используются сварные стыки рельсов.

Это позволит трамваям двигаться плавнее, без стуков и вибраций, а также снизит уровень шума для жителей. На данный момент тротуары готовы на 80%, проезжая часть – на 50%, работы ведутся в усиленном режиме.

«По поручению мэра Хабаровска завершить работы необходимо до 1 сентября. На улице Шеронова на участке от Волочаевской до Ленина вместе с проезжей частью идёт ремонт трамвайных путей. Глава города дал указание, чтобы здесь была применена усовершенствованная технология устройства трамвайного полотна: вместо изначально предусмотренного в сметной документации болтового соединения рельсов используются сварные стыки. Это решение было выработано с учётом современных отраслевых практик – в частности, опыта железнодорожного строительства, где широко применяется сварка рельсов», – рассказал Сергей Егоров, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

«Среди ключевых преимуществ этого метода – снижение динамических нагрузок на путь, отсутствие характерных стуков и вибраций при передвижении электротранспорта, что положительно сказывается на комфорте пассажиров трамваев и жителей прилегающих домов. Трамваи будут ездить плавнее, а шума станет меньше», – добавил представитель подрядной организации Константин Слепов.

На текущий момент работы по замене одного из двух трамвайных путей вышли на финишную прямую: завершение сварки стыков запланировано на ближайшие дни, после чего специалисты приступят к замене второго пути.