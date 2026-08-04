Сергей Кравчук: «Фестиваль «Амта» - прекрасная возможность познакомиться с особенностями национальной кухни»

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в фестивале национальной кухни «Амта», который впервые прошёл в краевой столице. На территории Хабаровского края живут представители восьми коренных национальностей.

В рамках Года единства народов России и Международного дня коренных народов мира Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» провела краевой фестиваль национальной кухни «Амта».

«Фестиваль проводится в знаковое время – Год единства народов России, который утвердил Президент России Владимир Владимирович Путин. Благодарю организаторов за идею, а главное – за старт новой традиции проведения краевого фестиваля национальной кухни "Амта". Это прекрасная возможность всем желающим познакомиться с особенностями национальной кухни. Ведь в ней зашифрованы история, хозяйственный уклад, география и даже менталитет народа. Рецепты, секреты приготовления – всё это не просто так передаётся от старших к младшим. Пусть фестиваль пройдёт ярко, вкусно и запомнится каждому», – поприветствовал участников и гостей фестиваля мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В мероприятии приняли участие авторские группы, семейные коллективы, национальные общины, некоммерческие организации, предприниматели из 10 муниципальных районов Хабаровского края. Мастера народных художественных ремёсел выставили свои изделия на ярмарке «Пакси». Также желающие поучаствовали в конкурсе национальной кухни в номинациях: «Нанайская кухня», «Орочская кухня», «Удэгейская кухня», «Ульчская кухня», «Эвенкийская кухня», «Эвенская кухня», «Негидальская кухня» и «Нивхская кухня». Завершил фестиваль гала-концерт творческих коллективов в концертном зале Дворца культуры профсоюзов.