Сергей Кравчук: «Комсомольский район из года в год становится лучше»

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края», мэр Хабаровска Сергей Кравчук по приглашению главы Комсомольского района Игоря Касаткина посетил праздничный фестиваль в селе Селихино, посвящённый 100-летию района.

Мероприятие прошло на базе обновлённого Центра славянской культуры «Славянский Дом», где после модернизации занимаются творчеством местные жители разных возрастов. Здесь для гостей выступили коллективы из 12 населённых пунктов Комсомольского района. На празднование собралось более 150 участников.

Стоит отметить, что здание Центра славянской культуры обновили накануне в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. После его модернизации в нём занимаются творчеством местные жители разных возрастов и проводятся различные мероприятия.

В ходе визита Сергей Кравчук поздравил жителей с юбилеем, отметив значимые преобразования в районе, и подчеркнул, что Совет муниципальных образований продолжит тесное сотрудничество с муниципалитетами для улучшения качества жизни граждан.

«Комсомольский район из года в год становится лучше. Благодаря поддержке президента и губернатора в районе улучшается инфраструктура. Мы видим, как здесь реализуются важные проекты, развивается инфраструктура, укрепляется социальная сфера», – обратился глава Совета муниципальных образований Хабаровского края, мэр Хабаровска Сергей Кравчук с приветственным словом к жителям Комсомольского района.

Также Сергей Кравчук отметил, что Совет муниципальных образований Хабаровского края продолжит тесно сотрудничать с Комсомольским районом и другими населёнными пунктами региона.