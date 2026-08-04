Бесплатную зону wi-fi открыли на площади имени Ленина

фото: Пресс-служба ПАО "МТС"

Зону бесплатного Wi-Fi в одном из самых популярных локаций города – площади Ленина в Хабаровске – развернули министерство цифрового развития и связи Хабаровского края совместно с ПАО «МТС». Подключиться к сети могут абоненты всех операторов связи через авторизацию по номеру телефона.

Бесплатный интернет теперь покрывает все прогулочные зоны вдоль большого и малых фонтанов, а также территорию отдыха со скамейками. Суммарная пропускная способность канала 200 Мбит/с, что обеспечивает бесперебойную работу даже при большом количестве пользователей. Подключиться к бесплатному интернету могут абоненты всех операторов связи. Для этого необходимо выбрать на своем устройстве сеть «KhabKrai-27» и пройти простую идентификацию по номеру телефона.

Чтобы обеспечить полное покрытие локации, специалисты оператора установили по периметру площади 10 точек доступа Wi-Fi. Для реализации решения был разработан индивидуальный проект с целью определения оптимального размещения оборудования, что позволило обеспечить 100% покрытия Wi-Fi-сигнала. Сеть была построена на основе mesh-технологий, что обеспечивает высокую устойчивость и возможность масштабирования в будущем. Всю работу по установке и подключению завершили за 3 недели с соблюдением строгих стандартов качества, сертификации оборудования и функциональности решения.

«Зона wi-fi в самом сердце Хабаровска – проект, который направлен на улучшение качества жизни хабаровчан, и мы рады стать его частью. Бесплатный и быстрый интернет здесь позволит жителям и гостям края всегда оставаться на связи, получать актуальную информацию о маршрутах, вызывать такси, смотреть прогноз погоды, и планировать прогулки до городских достопримечательностей. В прошлом году мы откликнулись на призыв правительства Хабаровского края и развернули 28 точек бесплатного wi-fi в 5 городах региона, и теперь продолжаем совместно с министерством цифрового развития и связи создавать комфортную цифровую среду в общественных пространствах Хабаровска», — прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Запуск сети бесплатного Wi-Fi на площади Ленина стал частью масштабной работы федерального оператора связи по развитию публичных Wi-Fi зон в Хабаровском крае.