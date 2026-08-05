Новые возможности для ветеранов СВО в агросфере откроются в Хабаровском крае

Фото: АО «Российский сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк, РСХБ)

Рабочую встречу с руководством регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» провел директор Хабаровского филиала Россельхозбанка Александр Степанов. Стороны обсудили действующие и перспективные меры поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Вместе организации реализуют ряд социально значимых проектов, направленных на содействие реабилитации, профессиональной самореализации и возвращению к мирной жизни. Ключевыми направлениями работы банка в этой сфере являются обучение в рамках Всероссийского образовательного проекта «Школа фермера», организация мероприятий по повышению финансовой грамотности, а также содействие в трудоустройстве.

Одним из итогов беседы стала договоренность о проведении совместных экспертных встреч «Начни свое дело в АПК» для ветеранов СВО и членов их семей. Реализация проекта позволит повысить уровень информированности, расширить охват и вовлеченность участников в программы поддержки, а также будет способствовать повышению эффективности мер помощи и ускорению социальной адаптации.

Также стороны обсудили организационные вопросы набора кандидатов на новую волну проекта «Школа фермера», которая стартует 5 октября. Совместная работа позволит максимально упростить доступ ветеранам СВО к востребованным знаниям и финансовым сервисам банка, способствуя повышению эффективности реализуемых мер государственной поддержки.

«Поддержка ветеранов и их семей – одно из важных направлений нашей работы. Мы видим высокий интерес к проекту „Школа фермера“ и другим инициативам банка, направленным на получение новых профессиональных навыков и запуск собственного дела. Совместная работа с фондом „Защитники Отечества“ позволяет выстроить комплексную систему поддержки и сделать ее максимально доступной и эффективной», – прокомментировал директор регионального филиала РСХБ Александр Степанов.

«Наша задача – помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни, получить новые возможности для самореализации и уверенно строить будущее. Сотрудничество с Россельхозбанком открывает дополнительные перспективы в сфере обучения, трудоустройства и развития собственного дела, что особенно важно для устойчивой социальной адаптации», – отметила Алёна Чаплыгина, руководитель Фонда.

По итогам 2025 года благодаря проекту «Школа фермера» более 740 ветеранов СВО и членов их семей из 73 субъектов Российской Федерации получили теоретические и практические знания в области ведения бизнеса в сельском хозяйстве.