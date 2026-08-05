В угледобывающем районе Хабаровского края модернизировали 4G

Фото: Пресс-служба ПАО "МегаФон"

Жители двух крупных поселков Верхнебуреинского округа Хабаровского края теперь могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами. В Новом Ургале и Чегдомыне инженеры федерального оператора модернизировали базовые станции. Это позволило увеличить зону стабильного LTE-покрытия и расширить пропускную способность сети.

Специалисты заменили антенны и смонтировали дополнительное оборудование, которое позволило охватить телеком-сигналом большую территорию и сделать мобильную связь более устойчивой. В Чегдомыне и Новом Ургале проживает более 18 тысяч человек. Оба поселения являются важными экономическими точками региона: Чегдомын — угледобывающий центр, Новый Ургал — ключевая станция Байкало-Амурской магистрали.

В этих поселениях абоненты оператора активно пользуются мобильным интернетом. Здесь генерируется более 80% интернет-трафика в округе. Жители делают онлайн-покупки, заходят на цифровые государственные сервисы, пользуются банкингом, соцсетями и видеохостингами. Относительно прошлого года объем интернет-трафика на одного абонента в Чегдомыне и Новом Ургале вырос на 12%, а продолжительность телефонных разговоров на 40%.

«Модернизация телеком-инфраструктуры в удаленных поселениях улучшает качество жизни людей и поддерживает ритм работы ключевых предприятий. Поэтому мы увеличиваем емкость сетей и расширяем зону покрытия. Новое оборудование обеспечивает для жителей Чегдомына и Нового Ургала комфортный доступ к самым требовательным онлайн-сервисам», — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.