Деньги после потопа: пострадавшим от ЧС в регионах гарантируют экстренные льготные займы

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Александр Куренков, глава МЧС России и Петр Фрадков, председатель ПСБ, заключили соглашение о расширении мер поддержки жителям российских регионов, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. В рамках соглашения банк будет предоставлять жителям пострадавших регионов и членам их семей потребительские кредиты на льготных условиях для восстановления утраченного имущества. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Наш банк принимает активное участие в экономических и социальных проектах государственного масштаба. Мы реализуем целый ряд адресных программ, направленных на финансовую защиту и повышение благополучия жителей российских регионов. В условиях чрезвычайной ситуации и скорость и доступность поддержки становятся вопросом социальной ответственности: важно не только оперативно восстановить инфраструктуру и наладить работу коммунальных служб, но и в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь и поддержку каждому жителю, попавшему в сложную жизненную ситуацию», — отметил Петр Фрадков.

В свою очередь руководитель министерства добавил, что льготное кредитование — лишь часть большой системной работы ведомства, которая сегодня выстраивается в тесном взаимодействии с банковским сектором.

«Создание программ льготного кредитования для пострадавших граждан — один из разделов комплексной системы социальных гарантий, которую реализует МЧС России. Работа по совершенствованию механизмов поддержки проводится по различным направлениям. Во-первых, оказание финансовых мер поддержки в электронном виде, что упрощает процедуру их получения и сокращает сроки предоставления. Во-вторых, вводятся новые меры. Также возрастает количество партнеров, с которыми МЧС России работает в этой сфере», — сообщил Александр Куренков.

Теперь у пострадавших от ЧС жителей Хабаровского края и других регионов появится реальный шанс быстрее встать на ноги — без бумажной волокиты и с минимальной финансовой нагрузкой.