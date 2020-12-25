Следователь завершили расследование уголовного дела экс-начальника управления транспорта администрации Хабаровска Сергея Суковатого. Напомним, что, по версии следствия, экс-чиновник получил взятку от местного перевозчика. Затем предприниматель починил кровлю частного дома Сергея Суковатого.ВЗЯТКА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕСледователи считают, что бывший начальник управления транспорта получил завуалированную взятку от владельца компании-перевозчика «Пять звезд» Юрия Васильева. Гражданской жене бизнесмена Сергей Суковатый продал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, 2008 года выпуска по завышенной цене. Размер взятки оценили в 1,75 миллиона рублей. За это тогда еще главный по транспорту покровительствовал перевозчику.Сам Юрий Васильев это отрицает, но это не помешало суду отправить предпринимателя в СИЗО по подозрению в даче взятки. Правда, потом его отпустили из под стражи.РЕМОНТ КРЫШИ НАДО?Следующий эпизод произошел в 2018 году. Владелец транспортных предприятий за покровительство и попустительство со стороны Сергея Суковатого отремонтировал кровлю частного дома экс-чиновника.В начале 2020 года бывший ответственный за хабаровский общественный транспорт понял, что дело пахнет керосином и за ним скоро нагрянут люди в масках. Сергей Суковатый, по словам источника в силовых структурах, пытался сбежать из России. Длинная рука правосудия достала экс-чиновника в Благовещенске. Бывшего госслужащего задержали при попытке пересечь государственную границу. Сергея Суковатого вернули в Хабаровск.ОФИЦИАЛЬНОВ отношении Сергея Суковатого возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Юрию Васильеву вменяют дачу взятки в особо крупном размере. Активное участие в расследовании принимали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.- Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру Хабаровского края для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.Обоим фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.СПРАВКА «КП»Сергей Суковатый занял пост начальника управления транспорта мэрии Хабаровска в ноябре 2016 года. С 2013-го он замещал руководителя ведомства.Из идей Сергея Суковатого, воплощенных в жизнь, можно вспомнить реформу городского транспорта, в ходе которой массово банкротились муниципальные перевозчики, и за нашумевшее «сокращение дублирующих маршрутов», и за отпущенные на вольные хлеба цены на проезд в общественном транспорте краевой столицы