В Хабаровске перенесли розыгрыш Суперкубка по хоккею с мячом на неопределенное время Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Сразу по прибытию из Ульяновска, где «СКА-Нефтяник» вновь уступив «Динамо» так и не смог отвоевать Кубок России у москвичей, все игроки прошли тесты на COVID-19. К радости руководства клуба, ни одного положительного результата не оказалась, и команда приступила к тренировкам на льду арены «Ерофей».

Уже 1 ноября в Хабаровск должны были прибыть динамовцы, чтобы начать сражение за Суперкубок России. Подготовка шла по плану, но внезапно в команде, которая регулярно походит тестирование были выявлены первые зараженные коронавирусом.

- В связи с получением COVID-положительных результатов у основного состава игроков команды «СКА-Нефтяник», Правительством Хабаровского края совместно с оперативным штабом по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, принято решение о переносе соревнований. Точную дату проведения матча за Суперкубок сообщим дополнительно, - прокомментировал ситуацию Семен Экшенгер, директор хоккейного клуба «СКА-Нефтяник».

Как сообщают в клубной пресс-службе купленные билеты можно сдать в кассах домашней арены хабаровчан, либо на сайтах, где они приобретались. Впрочем, лучше оставить – ведь матч за престижный трофей не отменяется, просто переноситься, так что билеты можно будет использовать, когда руководство федерации назначит новую дату.

- Отметим, что игры регулярного чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2020-2021 состоятся. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Федерацией хоккея с мячом России были внесены изменения в регламент соревнований о возможности заявлять на матч неограниченное количество спортсменов. Согласно календарю, первый домашний матч "СКА-Нефтяник" проведет 7 ноября против «Мурмана», - рассказал Виталий Афанасьев, пресс-атташе хоккейного клуба «СКА-Нефтяник».

Также в первой серии матчей, которые пройдут в арене «Ерофей», противостоять хабаровчанам будут московское «Динамо» (10 ноября), сыктывкарский «Строитель» (14 ноября), и кировская «Родина» (17 ноября).

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