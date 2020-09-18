Хабаровский «СКА-Нефтяник» обрел президента, и скоро состав команды пополнится тремя хоккеистами Фото: Правительство Хабаровского края

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Клуб без президента, как автомобиль без мотора – выглядит красиво, но не едет. На то что у «СКА-Нефтяника» были проблемы с подбором на эту должность нужного человека жаловался еще незабвенный Михаил Юрьев. По его словам, без такого чиновника вхожего в самые высокие кабинеты в клубе не получалось решить даже элементарных вопросов.

Тогда президента нашли, правда не сразу. Им стал Юрий Золочевский, в тот моент занимавший пост зампреда правительства по экономике, однако самому Михаилу Юрьеву пришлось уйти – новое руководство захотело на этой должности видеть другого тренера. Впрочем, и сам Золочевский на своем посту продержался не долго - арестовали Фургала и зампред сложил полномочия и в правительстве и в клубе.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» обрел президента, и скоро состав команды пополнится тремя хоккеистами Фото: Правительство Хабаровского края

Сейчас с поиском кандидата проблем не возникло. Как только спортсмены завершили выступление в Иркутске, где проходили матчи первого этапа на Кубок Росси зоны «Восток» и вернулись в Хабаровск им сразу же представили нового президента, им стал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Никитин.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» обрел президента, и скоро состав команды пополнится тремя хоккеистами Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Молодой, амбициозный 33-летний чиновник до приезда в Хабаровск четыре года, руководил аппаратом комитета Госдумы РФ седьмого созыва по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Президент оглядел наполненный прессой и хоккеистами зал, поздравил «СКА-Нефтяник» с четырьмя победами в кубковых играх, сообщил, что будет моментально решать все проблемы хоккеистов и пообещал вернуть русскому хоккею в Хабаровске былую популярность. В обмен за это попросил не снижать темпы и никому не уступать чемпионский титул.

ГЛУБИНА СОСТАВА

Как сообщил новый (часто встречающееся по отношению к СКА-Нефтянику в этом сезоне слово) директор клуба Семен Экшенгер сообщил собравшимся что в данный момент ведется работа по привлечению в команду опытных хоккеистов. Недостаточная глубина состава, «короткая» скамейка запасных, особенно в прошлом сезоне заставили команду работать буквально на износ. К концу чемпионата хоккеисты просто выбились из сил.

Да и в Иркутске, несмотря на то что Ильяс Хандаев предусмотрительно взял на подмену достаточно много молодежи было заметно, что команда немного подсаживается к концу каждого матча – нет опытных игроков способных без ущерба для результата подменить тех, кто за себя и за того парня работает на льду.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» обрел президента, и скоро состав команды пополнится тремя хоккеистами Фото: Правительство Хабаровского края

- Коллектив функционально готов, но есть ряд игроков, которые подпитывают основную команду из фарм-клуба которые не то, чтобы не дотягивают, но пока не могут составить полноценную замену игрокам, давно играющим на высоком уровне, - отметил Семен Экшенгер. – Мы проводим селекционную работу, в ближайшее время вы услышите несколько фамилий игроков с которыми сейчас начаты переговоры. Ребята все законтрактованы, играют в других клубах суперлиги, мы надеемся, что они пойдут нам на встречу и нам хватит тех ресурсов, которые у нас сейчас есть.

Так же директор клуба пообещал, что скоро в команде появится новый и тоже достаточно опытный старший тренер, без которого Ильясу Хандаеву на первых порах придётся туговато. Впрочем, время еще есть – матчи финала четырех стартуют в конце октября.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» обрел президента, и скоро состав команды пополнится тремя хоккеистами Фото: Правительство Хабаровского края

Так же сейчас ведутся переговоры с Федерацией хоккея с мячом России чтобы финальные игры на Кубок России прошли в арене «Ерофей», но объективно шансы на это не высоки – Ульяновск, где арена не хуже, удобнее в плане логистики, а Иркутск с недавно построенным ледовым дворцом лишился чемпионата мира, так что скорее всего выбирать будут из этих двух городов.

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