Качели фаворитов: хабаровский «СКА Нефтяник» и красноярский «Енисей» сыграли вничью со счетом 5:5. Фото ХК «Енисей»

После первой победы над «Байкал-Энергией» хабаровчанам предстояло выдержать настоящее испытание, матч со своим принципиальным соперником на востоке страны - «Енисеем». Напомним, что именно с этой командой у дальневосточников всегда самое острое противостояние, и именно в эту команду в межсезонье ушел «золотой шлем» армейцев Максим Ишкельдин.

Собственно, именно с передачи 78 номера (помните такой?) на 6 минуте встречи Алмаз Миргазов и открыл счет в этом противостоянии. Однако «Енисею» долго радоваться не пришлось спустя восемь минут Павел Рязанцев забивает - ничья. Игроки снова принялись кругами нарезать лед, как вышедшие на охоту акулы.

На 30 минуте все тот же Павел Рязанцев, вернувшийся в СКА из шведского АИКа, делает дубль выводя армейцев вперед и «Енисей» бросается в атаку. Если до этого на площадке доминировали игроки в черно-красной форме, то теперь инициативу начинают забирать красноярцы.

Все это не проходит бес последствий, ошибается защита СКА и теперь уже Алмаз Миргазов делает дубль – 2:2, а Максим Ишкельдин записывает на свой счет вторую голевую передачу. До перерыва ни одной ни второй команде так и не удается выйти вперед. На конец второго тайма счет ничейный.

- Тяжело, не знаю с чем это связанно, но очень тяжело, - прокомментировал итоги первого тайма Тимофей Безносов, игрок ХК «Енисей». - Обе команды достаточно сильные и играют в интересный атакующий хоккей. Сейчас команды немного подуспокоились, посмотрим что будет во втором тайме.

А во втором тайме хабаровчанам стало не до спокойствия. На контратаке к воротам Дениса Рысева выкатился все тот же Алмаз, получил мяч от Сергея Ломанова и не секунды не сомневаясь забил свой третий мяч в игре.

Правда радовались красноярцы не долго – Павел Рязанцев и Туомас Мяяття бросаются в атаку, Туомас проходит защиту «Енисея», пасует Рязанцеву, и Павел вслед за Алмазом записывает на свой счет третий гол.

А минутой позже он же ассистирует Юрию Шардакову, который выводит «СКА-Нефтяник» вперед – 4:3. Игра идет на встречных курсах и на 56 минуте ворота хабаровской команды поражает Егор Дашков. Угадайте кто отдал ему голевую передачу? Счет опять равный.

Игроки нервничают и все чаще ошибаются. Матч принципиальный и никому не хочется его проиграть. На 10 минут удаляются 78 номер «Енисея», а затем и капитан «СКА-Нефтяника» Василий Грановский.

Атака следует за атакой, инициатива переходит от команды к команде. Видно, что хабаровчане больше уповают на индивидуальное мастерство, в то время как их соперники атакуют группой. Нервы на пределе, у своих ворот ошибается финский легионер СКА и «Енисей» получает право на 12-метровый удар, который реализует Сергей Ломанов – 4:5.

Чтобы немного «успокоить» игру Ильяс Хандаев берет тайм-аут. Однако успокаиваться «Енисей» не собирается, опасные моменты следуют один за другим, но голкиперы на страже. И Денис Рысев, и Артем Драничников действуют уверенно. Но время идет, а армейцы все никак не могут отыграться.

На 89 минуте встречи Денис Чупин роняет Туомаса Мяяття, поскольку это его третий штраф он удаляется до конца игры, после него почти сразу же нарушает правила Алмаз Миргазов и тоже получает синюю карточку. Павел Рязанцев прорывается к воторм соперника и на последних секундах матча сравнивает счет - 5:5.

Голы: 6 минута 0:1 Миргазов (Ишкельдин), 14 минута 1:1 Рязанцев, 30 минута 2:1 Рязанцев, 41 минута 2:2 Миргазов (Ишкельдин), 46 минута 2:3 Миргазов (Ломанов), 48 минута 3:3 Рязанцев (Мяяття), 49 минута 4:3 Шардаков (Рязанцев), 56 минута 4:4 Дашков (Ишкельдин), 67 минута 4:5 Ломанов, 90 минута 5:5 Рязанцев.

В итоге «СКА Нефтяник» и «Енисей» пока соседствуют в топе турнирной таблицы зоны «Восток» имея в активе по 4 очка. Завтра в Иркутске день отдыха, а уже 15 сентября «СКА-Нефтяник» продолжит борьбу в кубковых матчах. Следующий соперник армейцев «Уральский Трубник».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Премьера на классе: В первом матче сезона хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» со счетом 11:5. Хабаровчане с самого начала встречи взвинтили темп застав ошибаться игроков иркутской команды (подробнее)

- Юрий Викулин вынужден будет пропустить первую игру хабаровского «СКА-Нефтяника» на Кубок России. Защитник армейцев почувствовал недомогание и проходит медицинское тестирование (подробнее)

- Официально: новым главным тренером хабаровского «СКА-Нефтяника» станет Ильяс Хандаев. Уже 6 сентября он присоединится к команде, проведет первую тренировку и на следующий день вместе с хоккеистами улетит в Иркутск (подробнее)

В ТЕМУ:

- «СКА-Нефтяник» - чемпион: хабаровский хоккейный клуб признали победителем Чемпионата России. Об этом заявил вернувшийся из Москвы врио губернатора Хабаровского края (подробнее)

- Почему ушел Свешников и кто будет главным: Семен Экшенгер рассказал о ситуации в хабаровском «СКА-Нефтянике». Без пяти минут директор хоккейного клуба дал эксклюзивное интервью «КП»-Хабаровск» (подробнее)

- Золото либо всем, либо никому: форвард хабаровского «СКА-Нефтяника» высказался о несыгранном «золотом» матче. По мнению игроков «красно-черных», играть финал после паузы нет никакого смысла (подробнее)