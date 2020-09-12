Премьера на классе: В первом матче сезона хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» со счетом 11:5 Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

За этот долгий перерыв, по русскому хоккею, наверное, соскучились все, и болельщики, и хоккеисты. Старта сезона ждали и… немного опасались. «СКА-Нефтяник» конечно чемпион, но как покажет себя на льду пережившая неслабые потрясения в межсезонье хабаровская команда?

СЛОЖНОЕ НАЧАЛО

Вкратце напомним, что с конца прошлого сезона в команде дважды поменялся главный тренер. Вначале прошлое руководство клуба не захотело продлить контракт с заслуженным Михаилом Юрьевым, который на секундочку три раза подряд (четвертая победа пока официально не подтверждена) приводил СКА к чемпионскому званиям.

Его сменил Михаил Свешников, легенда хоккея с мячом, на которого в Хабаровске возлагали серьезные надежды. Но и Сешников не удержался у руля. Буквально за день перед вылетом в Иркутск на розыгрыш первого этапа Кубка России армейцев возглавил Ильяс Хандаев, до этого «руливший» казанским «АК Барсом- Динамо».

В итоге хабаровская команда оказалась в Восточной Сибири с совершенно новым наставником, с серьезно обновленным составом, и не сыграв ни одного контрольного матча. «Красно-черные» изначально должны были начинать борьбу за Кубок матчем с «Кузбассом», но из положительных тестов кемеровской команды на коронавирус ее участие в кубковых встречах отменили. Организаторам пришлось буквально на ходу перестраивать расписание матчей и первым соперником хабаровчан стала местная «Байкал-Энергия».

Иркутяне свой первый матч провели днем раньше, к огромной радости своих болельщиков буквально раскатав по льду со счетом 10:0 «Сибсельмаш». Безусловно болельщики пришедшие в новеньки «с иголочки» ледовый дворец «Байкал» ожидали от своей команды такой же игры и в матче с действующим чемпионом России.

УРА, МЫ ЛОМИМ…

Тем не менее хабаровчане эту игру начали очень активно, на 8 минуте к воротам иркутской команды прорывается легионер СКА, финн Туомас Мяяття, выход один на один с вратарем – гол! Первый гол «СКА-Нефтяника» в этом сезоне. Недаром Туомас заработал звание лучшего игрока шведской элитсерии сезона 2019/20 годов.

В первой части тайма армейцы смотрятся предпочтительней иркутян, больше владеют мячом, больше бьют по воротам, активнее двигаются. Это приносит свои плоды, Артем Бондаренко получает мяч от Юрия Шардакова и не капли не сомневаясь доводит преимущество своей команды до двух мячей.

Впрочем, игроки «Байкала-Энергии» в долгу не остались. Сразу после вбрасывания уходит в отрыв Рауан Исалиев и забивает Виктору Каменеву, сокращая преимущество хабаровчан до минимума. Игроки «Байкала-Энергии» воспряли духом и провели несколько опасных атак на ворота Виктора Каменева, к счастью безуспешных.

Третий мяч в ворота хозяев забрасывает Павел Рязанцев с 12-метрового. Юрий Шардаков красиво прошел по левому флангу обыграв несколько соперников и заработал угловой. Во время исполнения коронера игрок иркутской команды лежа коснулся мяча и «заработал» пенальти – 1:3. Затем забивает с игры Юрий Шардаков – 1:4 и первый тайм заканчивается.

Во втором тайме у хабаровчан Павел Рязанцев забил еще три мяча, Туомас Мяяття – два, так же отличились Юрий Шардаков и Артем Бондаренко. Иркутяне не сдались и тоже сумел забить четыре гола в ворота «СКА-Нефтяника». Итог матча 5:11 в пользу «красно-черных».

Уже завтра хабаровской команде предстоит встретиться со своим главным соперником на Востоке – красноярским «Енисеем».

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