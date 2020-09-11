Хабаровский «СКА-Нефтяник» начнет борьбу за Кубок России 12 сентября. Фото с сайта ФХМР

Помнится, Михаил Свешников - теперь уже бывший главный тренер «красно-черных» - охарактеризовал предстоящий сезон как непредсказуемый. С этим сложно поспорить, учитывая то, как в 2020 году ломаются уже построенные планы.

Сам Михаил Свешников, около месяца побыв главным, в связи с семейными обстоятельствами сложил с себя полномочия наставника и вместе с Тони Линдквистом отбыл в Швецию, теперь у руля хабаровских армейцев встал Ильяс Хандаев.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» начнет борьбу за Кубок России 12 сентября Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Сразу по прилету в Хабаровск бывшего главного тренера «Ак Барс - Динамо» представили команде. А затем он вместе с хоккеистами вылетел в Иркутск, где пройдет первый этап розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом зоны «Восток».

Планировалось, что хабаровские армейцы начнут сезон кубковым матчем с «Кузбассом» уже 11 сентября, но у кемеровской команды тесты на коронавирус показали положительный результат, в итоге в Иркутск она так и не полетела.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» начнет борьбу за Кубок России 12 сентября Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Организаторам турнира пришлось срочно перекраивать график. Так что первая игра хабаровчан переносится на день позже - 12 сентября. Их соперником станут хозяева - местный клуб «Байкал-Энергия».

Вот новое расписание матчей, утвержденное Федерацией хоккея с мячом России:

11 сентября (пятница)

11:00 «Уральский Трубник» - «Енисей»

19:00 «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш»

12 сентября (суббота)

15:00 «Сибсельмаш» - «Уральский Трубник»

19:00 «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник»

13 сентября (воскресенье)

15:00 «СКА-Нефтяник» - «Енисей»

19:00 «Уральский Трубник» - «Байкал-Энергия»

14 сентября (понедельник) – день отдыха

15 сентября (вторник)

11:00 «Уральский Трубник» - «СКА-Нефтяник»

15:00 «Енисей» - «Сибсельмаш»

16 сентября (среда)

11:00 «Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник»

19:00 «Байкал-Энергия» - «Енисей»

Время матчей иркутское (-3 часа от хабаровского)

По словам представителей хабаровского клуба, команда после перелета в Иркутск чувствует себя отлично, на льду новой арены армейцы проведут несколько тренировок. Игроки и тренеры «СКА-Нефтяника» сдали все необходимые анализы на коронавирус - результат отрицательный. Команда готова к бою.

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