Юрий Викулин вынужден будет пропустить первую игру хабаровского «СКА-Нефтяника» на Кубок России Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Хабаровская команда сейчас в Иркутске и усиленно готовится к первому матчу сезона. Соперником армейцев в кубковой встреча станет местная «Байкал-Энергия» вчера буквально разгромившая «Сибсельмаш» со счетом 10:0. К сожалению, как сообщили в хабаровском клубе в предстоящей игре, не сможет принять участие опытнейший защитник «красно-черных» Юрий Викулин.

- После одной из тренировок Викулин почувствовал недомогание. В результате проведенного медиками первичного обследования игроку было рекомендовано взять перерыв в игровом процессе для дополнительного тестирования, - отметили в клубе. - В настоящий момент участие Юрия в кубковых матчах находится под вопросом.

Впрочем, в команде не теряют надежды что, здоровье хоккеиста нормализуется, и Юрий Викулин сможет еще сыграть в турнире.

- Потеря для нас, конечно, очень серьезная и обидная, - отметил Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». - Но, это не значит, что мы намерены опускать руки. Будем перестраиваться, и играть. Других вариантов у нас нет. Очень надеемся, что Юрий быстро вернется в строй.

Юрий Викулин не единственный кто выбыл из состава команды. Перед самым на тренировке отъездом травму лица получил Дмитрий Стариков.

- Стоит отметить, что с кадровыми трудностями столкнулись большинство участников кубкового турнира, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяника». - В частности, предстоящий соперник хабаровчан «Байкал-Энергия» лишилась сразу пятерых игроков, включая двух основных вратарей. В заявке «Енисея» пока что отсутствует его шведский легионер Адам Гильям. Принимая во внимание отказ от участия в турнире «Кузбасса» из Кемерово, все эти обстоятельства делают кубковые соревнования предельно непредсказуемыми.

Напомним, что матч с «Байкал-Энергией» состоится уже сегодня в 19 часов по иркутскому времени (21 час по хабаровскому). Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube канале иркутского Ледового дворца «Байкал», где проходят все матчи первого этапа Кубка России зоны «Восток».

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