Сегодня хабаровский «СКА-Нефтяник» сыграет первый матч 1 этапа Кубка России Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Как сообщили в пресс-службе «СКА-Нефтяника», хабаровская команда готова к борьбе за Кубок России. Хоккеисты прилетели в Иркутск, где будут проходить матчи 1 этапа зоны «Восток» и уже успели опробовать лед, буквально на днях сданного в эксплуатацию ледового дворца «Байкал».

- Лед хотелось бы потвёрже если честно – мягковат, - поделился эмоциями Виктор Каменев, голкипер хабаровских армейцев. – А арена хорошая, но видно, что много чего надо еще доделывать.

Свой первый кубковый матч в этом сезоне «СКА-Нефтяник» проведет сегодня в 19:00 по иркутскому времени. Соперником «красно-черных» станет местная команда «Байкал-Энергия». Вчера уже сыгравшая с «Сибсельмашем».

Напомним, что у хабаровской команды новый главный тренер, уже третий начиная с конца прошедшего сезона. Михаила Юрьева, четыре раза, приводившего армейцев к чемпионству сменил Михаил Свешников, но проработал он в это должности не долго – ушел по семейным обстоятельствам. Сейчас «красно-черных» возглавляет Ильяс Хандаев.

Посмотреть прямые трансляции матчей зоны «Восток» можно будет на Youtube канале только что отстроенного Ледового дворца «Байкал», зоны «Запад» на канале клуба «Волга».