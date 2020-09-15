Хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл на первом этапе Кубка России у «Уральского Трубника» со счетом 12:6. Фото: Татьяны Глюк

Армейцы начали неторопливо, видимо пытаясь разведать как «Трубник» держит оборону. У уральцев с обороной все оказалось в порядке, так же, как и с контратаками. Не до разведки игрокам СКА стало уже на первых минутах матча. Во время «наката» соперников на ворота Виктора Каменева хабаровчане серьезно сфолили в своей штрафной.

Уж очень стремительный проход получился у хоккеистов «Трубника». В результате Василий Грановский за подножку отправляется на скамейку отбывать 10 минутный штраф, а «Уральский Трубник» зарабатывает пенальти.

12-метровый голкипер хабаровчан отбил, но мяч уходит за пределы поля и у первоуральцев второй шанс отличиться – угловой, который они успешно реализовали уже на 6 минуте открыв счет в матче.

Игроки СКА как рассерженные шершни бросаются в атаку, но что-то не клеится. Первоуральцы контратакуют, в своей штрафной правила нарушает уже Алексей Торгонский и второй 12 метровый в ворота «красно-черных».

Надо отдать должное Виктору Каменеву и этот пенальти он уверено отразил. Следующими правила нарушают номинальные хозяева встречи, теперь уже СКА будет бить пенальти. К мячу выходит Павел Рязанцев, следует хлесткий удар – гол. Армейцы сравнивают счет.

К тридцатой минуте поединка «СКА-Нефтяник» ведет в счете уже 5:1. Отличились Юрий Шардаков, Алексей Торгонский, Александр Антипов и Юрий Бондаренко. Понимая, что надо отыгрываться игроки в красной форме, атакуют и весьма успешно – 2:5. Александр Антипов отвечает – 2:6. С таким счетом и завершается первые сорок пять минут встречи.

Второй период начинается опять с атак игроков «СКА-Нефтяника». На 50 минуте армейцы зарабатывают угловой который реализует Василий Грановский – 2:7. Двумя минутами спустя свой шанс использует Алексей Торгонский делает дубль – 2:8. И тут армейцы успокоились, как оказалось зря.

Уральцы прорываются к воротам Каменева и немного сокращают отрыв – 3:8. Минутой спустя после ошибки Дениса Корева контратакуя они забивают четвертый мяч хабаровчанам. На 64 минуте Тумас Мяяття обходит двоих защитников нос к носу встречается с голкипером и доводит преимущество армейцев до 9 мячей.

СКА увеличивает скорости, игра идет на встречных курсах и на 74 минуте хоккеисты «Уральского Трубника» забивают пятый мяч, а спустя две минут шестой. Разозленные армейцы заносят в ворота первоуральцев еще три мяча, дважды забивает Павел Рязанцев и один гол забивает Артем Бондаренко. Игра завершается со счетом 6:12.

- В целом сыграли против сильного соперника достойно, но класс хабаровчан, конечно, выше, отметил после матча Алексей Жеребков, главный тренер «Уральского трубника». - Не удалось нам противостоять угловым соперника, плохо выбегали на бьющих, теряли концентрацию после первых ударов и соперникам удавалось сыграть на добивании. Сами реализовали два угловых из шести, что можно считать хорошим результатом. Забили в ворота СКА шесть мячей, но могли и больше – несколько раз сами срывали опасные атаки из-за неточного последнего паса.

«СКА-Нефтянику» остается провести всего один матч в Иркутске чтобы продолжить борьбу за Кубок России в полуфинале. Завтра соперником хабаровских армейцев будет «Сибсельмаш». Затем две лучшие команды зоны «Восток» встретятся с двумя фаворитами зоны «Запад» чтобы решить кому достанется ценный приз. У соседей в Ульяновске лидирует московское «Динамо» и местная «Волга».

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