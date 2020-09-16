Хабаровск в полуфинале Кубка России: «СКА-Нефтяник» разгромил «Сибсельмаш» со счетом 14:2 Фото: Социальные сети

После игры с «Уральским Трубником», где защита хабаровских армейцев не всегда показывала себя с лучшей стороны, в матче с сибиряками «красно-черные» решили не рисковать, с первых же минут матча ринувшись в атаку.

Первый гол в ворота сибиряков спустя 31 секунду после начала матча забил Дмитрий Сидоров. Затем армейцы легко довели свое преимущество до семи очков и снова расслабились. Неточные передачи сделали свое дело, и «Сибсельмаш» за три минуты сумел отыграть два мяча.

«Красно-черные» приняли к сведению, что отпускать нападающих из Сибири не стоит, и стали играть гораздо строже, встречая соперников очень высоко и мешая им развивать эффективную атаку. Первый тайм завершил Артем Бондарнко, забивший восьмой мяч в ворота Андрея Маслова.

Второй игровой отрезок опять начался с голов армейцев. С разницей в минуту Алексей Торгонский и Артем Бондаренко делают счет практически победным - 10:2. «СКА-Нефтяник» непрерывно атакует, все попытки молодых сибиряков поиграть с армейцами на встречных курсах заканчиваются плачевно.

«Кабаны» легко переигрывают нападение «Сибсельмаша», организуют контратаку и легко проходят защиту сибиряков, организуя очередной опасный момент у ворот соперника. К 77 минуте Павел Рязанцев доводит преимущество хабаровчан до 14 очков, и армейцы перестают доводить свои атаки до логического конца.

Происходящее на льду больше напоминает тренировку: защита отбирает мяч у соперников, нападение устремляется веред - обходит одного, второго, третьего игрока в красно-синей форме и вместо того, чтобы бить по воротам, отдает мяч назад или оставляет его соперникам.

Так и проходят оставшиеся 13 минут матча. Новосибирцы предпринимают попытки организовать несколько опасных атак на ворота Дениса Рысева, но все усилия ни к чему не приводят. Матч завершается со счетом 14:2 в пользу хабаровской команды.

В защиту «Сибсельмаша» стоит сказать, что сейчас у команды не самый лучший период в ее истории. Состав очень молод и практически не имеет серьезного игрового опыта, на лед хоккеисты вышли только в Иркутске, до этого проводя тренировки, что называется, «на земле». Так что стоит отдать должное новосибирцам, что в поединках с гораздо более «матерыми» командами они не теряются и стараются забивать.

Голы: 1 минута 0:1 Сидоров, 16 минута 0:2 Рязанцев (пенальти), 19 минута 0:3 Артем Бондаренко (Торгонский), 21 минута 0:4 Рязанцев (Торгонский), 25 минута 0:5 Антипов (Юрий Бондаренко), 27 минута 0:6 Шардаков (Торгонский), 30 минута 0:7 Рязанцев (Антипов), 32 минута 1:7 Анисимов (Доровских), 34 минута 2:7 Анисимов (Кузьмин), 41 минута 2:8 Бондаренко (Рязанцев), 48 минута 2:9 Торгонский (Мяяття), 49 минута 2:10 Артем Бондаренко, 52 минута 2:11 Мяяття, 61 минута 2:12 Мяяття (Артем Бондаренко), 65 минута 2:13 Рязанцев, 77 минута 2:14 Шардаков.

Матч завершен. Армейцы попадают в «двойку» и выходят во второй этап Кубка России, который по регламенту состоится в конце октября. Место полуфинальных и финальных игр еще не определено, как и то, кто станет соперником хабаровчан. В зоне «Запад» пока лидирует московское «Динамо», на второй строчке, уступая москвичам только по разнице мячей, стоит ульяновская «Волга», но там будет еще два игровых дня, так что расклад может измениться.

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