В хабаровском «СКА-Нефтянике» объяснили почему матчи чемпионата России состоятся даже несмотря на COVID-19 Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Недавно всех любителей русского хоккея и не только в Хабаровске опечалила новость что матч за Суперкубок России переносится на неопределенный срок – у нескольких игроков «СКА-Нефтяника» тесты на коронавирус выдали положительные результаты.

Логично было бы предположить, что могут отмениться и матчи главного хоккейного события в стране – чемпионата России по хоккею с мячом в Суперлиге. Армейцы из Хабаровска должны были начать борьбу за медали (надеемся и верим даже несмотря на не самую лучшую игру в финале Кубка России) уже 7 ноября. Не будет ли и тут изменений, особенно учитывая, как вели себя чиновники из федерации в начале пандемии?

Не будет. В ФХМР подстраховались и сделали так что играть можно будет при любом раскладе, даже если полкоманды (тьфу, тьфу, тьфу) попадет в госпиталь. Они попросту изменили регламент проведения состязаний. Это же изменение сделало турнир как никогда непредсказуемым и добавило наставникам команд головной боли.

- Дабы максимально избежать форс-мажорных обстоятельств, которые могли бы повлиять на проведение игр из-за возможной болезни игроков, 28 октября Исполкомом Федерации хоккея с мячом России были внесены изменения в регламент, согласно которым на отдельно взятый матч команды смогут заявлять неограниченное количество спортсменов, - объясняет Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник».

Что это значит? А все просто. Если нет игроков основного состава, например они заболели, главный тренер команды обязан будет выставить на матч хоккеистов «молодежки». Так что встреча состоится при любом раскладе, но вот результат такой игры может болельщиков «грандов» российского хоккея с мячом, привыкших к победам любимых команд сильно разочаровать.

Это же косвенно заставит наставников команд внимательнее присматриваться к перспективной молодежи, директорам клубов больше средств вкладывать во вторые составы которые в любой момент могут стать первыми.

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