Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» на ноябрь 2020 года Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Хабаровский «СКА-Нефтяник» уже начал этот сезон с борьбы за Кубок России, к сожалению, в финальном матче «красно-черные» уступили московским динамовцам, и в этом году опять остались без престижного трофея.

Первого ноября должен был состояться своеобразный реванш, в Хабаровске ждали матча за Суперкубок страны, но в команде обнаружились несколько игроков с положительным тестом на COVID-19, так что встречу, к огромному разочарованию болельщиков, пришлось перенести на неопределенное время.

Тем не менее игры Чемпионата России должны начаться без задержки - 7 ноября. Чтобы это произошло в непростой эпидемической ситуации, сложившейся в стране, Федерация хоккея с мячом пошла на хитрость - немного изменила регламент, и теперь на отдельно взятые матчи команды смогут заявлять неограниченное количество спортсменов. Заболел основной состав - бери спортсменов из второй команды. Так что готовимся болеть.

МАТЧИ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СКА-НЕФТЯНИК»:

7 ноября, суббота, «СКА-Нефтяник» - «Мурман». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 15:00.

10 ноября, вторник, «СКА-Нефтяник» - «Динамо». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 19:00.

14 ноября, суббота, «СКА-Нефтяник» - «Строитель». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 15:00.

17 ноября, вторник, «СКА-Нефтяник» - «Родина». Регулярный чемпионат. Хабаровск, начало в 19:00.

21 ноября, суббота, «Водник» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Время уточняется.

24 ноября, вторник, «Старт» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Время уточняется.

28 ноября, суббота, «Енисей» - «СКА-Нефтяник». Регулярный чемпионат. Время уточняется.

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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